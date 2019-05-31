Футбол
Болельщики «Ювентуса» требуют убрать звезду Конте со стадиона командыPravda.Ru 03:49
Позже работал с национальной сборной и "Челси", где выиграл чемпионат Англии. Раздосадованные болельщики "Ювентуса" потребовали убрать с аллеи звезд на стадионе "Ювентуса" памятный знак в честь Конте.
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Фанаты «Ювентуса» запустили петицию с просьбой лишить Конте звезды на стадионе клуба
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