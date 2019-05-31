Футбол

Болельщики «Ювентуса» требуют убрать звезду Конте со стадиона командыPravda.Ru 03:49

Позже работал с национальной сборной и "Челси", где выиграл чемпионат Англии. Раздосадованные болельщики "Ювентуса" потребовали убрать с аллеи звезд на стадионе "Ювентуса" памятный знак в честь Конте.
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Болельщики «Ювентуса» требуют убрать звезду Конте со стадиона

Soccer.ru04:42

Болельщики «Ювентуса» потребовали убрать звезду Конте со стадиона клуба

REGNUM02:07

Фанаты «Ювентуса» запустили петицию с просьбой лишить Конте звезды на стадионе клуба

Sport24.ruвчера в 16:53

Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клуба

Газета.Ruвчера в 22:45

Фанаты «Ювентуса» создали петицию с требованием лишить Конте мемориальной звезды

Чемпионатвчера в 22:43

Болельщики «Ювентуса»: Переход в «Интер» обернется для Конте потерей нашего уважения

Советский спортвчера в 18:40

Болельщики требуют убрать звезду Конте со стадиона «Ювентуса» из-за его назначения в «Интер»

Sports.ru03:06
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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