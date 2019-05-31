Футбол
Болельщики «Ювентуса» требуют убрать звезду Конте со стадионаSoccer.ru 04:42
Болельщики "Ювентуса" создали петицию с требованием убрать звезду легенды "бьянконери" Антонио Конте со стадиона клуба. Специалист провел в туринском клубе 12 лет игровой карьеры и еще несколько лет тренировал команду.
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Болельщики «Ювентуса»: Переход в «Интер» обернется для Конте потерей нашего уважения
Советский спортвчера в 18:40
Фанаты «Ювентуса» создали петицию с требованием лишить Конте мемориальной звезды
Чемпионатвчера в 22:43
Фанаты «Ювентуса» запустили петицию с просьбой лишить Конте звезды на стадионе клуба
Sport24.ruвчера в 16:53
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
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Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир: «Квоты и запреты — это плохо» (Детектор медиа, Украина) (Детектор медиа)
«Детектор медиа» пообщался с двумя совладельцами группы «Квартал 95», которые остались управлять бизнесом — Андреем Яковлевым и Борисом Шефиром.
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Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
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В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
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«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
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Минздрав назвал процент курящих россиян
Если в 2011 году, по данным ВЦИОМ, сигареты курили 38% жителей страны, то в 2018-м — всего 29%.
Обновлено в 03:13
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
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Авто
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed замечен в Москве
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed, продажи которого на российском рынке стартуют в 2020 году, был сфотографирован 31 мая на одной из парковок в Москве.
Обновлено в 04:55
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Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Экономика
Счетная палата сообщила о неиспользованных 1,5 трлн рублей маткапитала
Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года составила 1,5 трлн руб. Эту сумму необходимо сокращать за счет расширения возможностей его использования, считает аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
Обновлено в 03:25
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным вылов косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае, однако выпустить животных на волю отказался.
Обновлено в 05:58
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
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Подозреваемый в пытках полицейский-«медиагерой» обжаловал арест
Полицейский из Пионерского Эдуард Калтырин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, обжаловал арест.
Обновлено 29 мая в 10:30
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Политика
Строители состыковали части моста через Амур между РФ и Китаем
Строители завершили стыковку трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
Обновлено в 04:49
Экономика
Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год
Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.
Обновлено в 05:33
Спорт
Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры
Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 03:47
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Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
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В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Обновлено вчера в 20:38