Футбол
Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока в июлеSoccer.ru 03:47
Защитник «Урала» Рафал Аугустыняк признан лучшим игроком команды в июле по версии болельщиков. Второе место занял хавбек Эрик Билфалви, на третьем - полузащитник Роман Емельянов. Напомним, что поляк перебрался в Россию этим летом.
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Леонардо Ди Каприо написал о лесных пожарах в Сибири
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Академик РАН рассказал, когда вернется лето
Заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета академик РАНВладимир Мельников сообщил в беседе URA.RU, что теплая, характерная для лета погода вернется в российские регионы на смену нынешней «осенней» лишь на следующей неделе.
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По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
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МИД Мексики: число мигрантов у границы с США сократилось на 40%
Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40% благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов.
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Changan CS35 Plus получил рублевые прайсы
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Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране.
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Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России
При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
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Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
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Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
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Вышел трейлер пятого сезона «Острых козырьков»
В YouTube опубликован трейлер пятого сезона «Острых козырьков». Премьера нового сезона сериала состоится на канале BBC в 2019 году.
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Garfield Kart: Furious Racing выйдет уже в ноябре этого года
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Обновлено в 03:42
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34