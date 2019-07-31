Футбол

Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока июляSport24.ru 04:34

Фанаты «Урала» определили лучшего игрока команды в июле. В ходе голосования первое место занял новичок Рафал Аугустыняк. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока июля

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Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
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Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
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