Футбол
Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока июляSport24.ru 04:34
Фанаты «Урала» определили лучшего игрока команды в июле. В ходе голосования первое место занял новичок Рафал Аугустыняк. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Финансы
Объем выданной в России ипотеки впервые упал за 4 года
С начала года кредитов выдали меньше на 13%, чем за тот же период прошлого года.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии
"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
Обновлено в 03:59
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Путешествия
Отдых в Крыму полюбили семейные пары с детьми
Традиционно востребованными у туристов и отдыхающих остаются западное побережье Крыма: Евпатория, Саки, Черноморский район.
Обновлено в 04:57
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Общество
В министерстве уточнили причины массовой гибели пчел в России
По причинам гибели пчел Минсельхоз считает, что массовая гибель была вызвана применением новых инсектицидов, опасных для пчелиных семей, и, возможно, нарушения инструкций по обращению с инсектицидами.
Обновлено вчера в 11:51
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Политика
На Южном Урале создадут общественный совет по экологии
Представитель движения «Антисмог» предложил совету заниматься развитием туризма в Челябинской области, а также создать отдельное ведомство для решения данного вопроса.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол
«Спартак» попрощался с Луисом Адриано роликом «Спасибо, Адри»
Обновлено в 05:20
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Футбол
Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:26
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»
Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 04:28
Здоровье
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Некоторые препараты для лечения простуды не только не помогут выздороветь, но и способны нанести вред, рассказала в интервью "Вечерней Москве" врач общей практики Ирина Добрецова.
Обновлено в 03:13
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты
В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.
Обновлено вчера в 10:20
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
На Московской бирже в среду утром рубль укрепляется к доллару и евро на ожидании снижения процентной ставки ФРС США.
Обновлено в 04:52
Политика
Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Общество
В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию
Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв боевиков в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
В Тюмени из аэропорта из-за запаха гари эвакуировано около 750 человек
Пассажиры и персонал аэропорта Рощино (Тюмень) эвакуированы из здания из-за запаха гари.
Обновлено в 05:24