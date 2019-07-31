Фанаты «Урала» определили лучшего игрока команды в июле. В ходе голосования первое место занял новичок Рафал Аугустыняк. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Финансы Объем выданной в России ипотеки впервые упал за 4 года С начала года кредитов выдали меньше на 13%, чем за тот же период прошлого года.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Армия и оружие Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии "Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

Путешествия Отдых в Крыму полюбили семейные пары с детьми Традиционно востребованными у туристов и отдыхающих остаются западное побережье Крыма: Евпатория, Саки, Черноморский район.

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.

Общество В министерстве уточнили причины массовой гибели пчел в России По причинам гибели пчел Минсельхоз считает, что массовая гибель была вызвана применением новых инсектицидов, опасных для пчелиных семей, и, возможно, нарушения инструкций по обращению с инсектицидами.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Политика Зеленского предупредили об угрозе жизни Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.

Политика На Южном Урале создадут общественный совет по экологии Представитель движения «Антисмог» предложил совету заниматься развитием туризма в Челябинской области, а также создать отдельное ведомство для решения данного вопроса.

Происшествия Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.

Общество Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Экономика Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Футбол Семин: тоже жду трансферов «Локомотива» Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Хоккей Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса» Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Здоровье Врач назвала самые бесполезные лекарства Некоторые препараты для лечения простуды не только не помогут выздороветь, но и способны нанести вред, рассказала в интервью "Вечерней Москве" врач общей практики Ирина Добрецова.

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Гаджеты Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро На Московской бирже в среду утром рубль укрепляется к доллару и евро на ожидании снижения процентной ставки ФРС США.

Политика Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.