Футбол

Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока июляSport24.ru 04:34

Фанаты «Урала» определили лучшего игрока команды в июле. В ходе голосования первое место занял новичок Рафал Аугустыняк. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока июля

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Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока команды в июле

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Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока в июле

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Болельщики «Урала» выбрали лучшего игрока команды в июле

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