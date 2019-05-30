Футбол
Болельщики «Урала» признали Эль Кабира лучшим игроком команды в маеРИА Новости 07:41
Болельщики екатеринбургского футбольного клуба "Урал" признали полузащитника Отмана Эль Кабира лучшим игроком команды в мае. Хавбек победил в голосовании на официальном сайте клуба.
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Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший рынок
Обновлено в 02:24
Авто
Jaguar объявляет о старте приема заказов на новый Jaguar XE
Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте приема заказов на новый Jaguar XE.
Обновлено в 04:17
Культура
Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, выставками и концертами
Обновлено в 07:25
Общество
Рособрнадзор призвал не пускать детей на ЕГЭ в случае недомогания
Рособрнадзор призвал родителей внимательно относиться к состоянию здоровья детей и не пускать их сдавать ЕГЭ в случае плохого самочувствия, чтобы не допускать рисков, связанных с излишним волнением при опасных медицинских показаниях.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Политика
Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Женщина скончалась от мышиной лихорадки в Саратове
В Саратове женщина умерла от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Обновлено в 08:27
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 03:34
Кино
Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности
Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Общество
Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая
Обновлено в 03:49
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Происшествия
В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек
Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Uber начнет блокировать пассажиров с низким рейтингом
Сервис Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг.
Обновлено в 07:35
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Спорт
Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57