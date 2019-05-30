Футбол

Болельщики «Урала» признали Эль Кабира лучшим игроком команды в маеРИА Новости 07:41

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Болельщики екатеринбургского футбольного клуба "Урал" признали полузащитника Отмана Эль Кабира лучшим игроком команды в мае. Хавбек победил в голосовании на официальном сайте клуба.
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