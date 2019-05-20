Футбол

Болельщики «Урала» посмотрят финал Кубка России в «Меге»Екатеринбург-ТВ 06:23

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Гильерме
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
Болельщики «Урала», которые не поедут в Самару, смогут посмотреть финал Кубка России в Екатеринбурге. В фуд-корте ТРЦ «Мега» организуют площадку, чтобы посмотреть футбол, рассказали в пресс-службе «Урала».
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