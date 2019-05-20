Футбол
Болельщики «Урала» посмотрят финал Кубка России в «Меге»Екатеринбург-ТВ 06:23
|21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
|34′
Андрей Панюков
|39′
Гильерме
|46′
|53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
|63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
|64′
Стефан Страндбург
|67′
|68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
|76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
|80′
Петрюс Бумаль
|90′+3′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
92
Емельянов
27
Меркулов
8
Страндбург
57
Фидлер
10
Бикфалви
21
Араторе
13
Бумаль
11
Ильин
3
Ароян
1
Гилерме
84
Лысов
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
7
Крыховяк
59
Миранчук
96
Жемалетдинов
11
Миранчук
9
Смолов
21
Кварацхелия
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Болельщики «Урала», которые не поедут в Самару, смогут посмотреть финал Кубка России в Екатеринбурге. В фуд-корте ТРЦ «Мега» организуют площадку, чтобы посмотреть футбол, рассказали в пресс-службе «Урала».
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Финал Кубка России по футболу покажут в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге
Эхо Москвы - Екатеринбург05:22
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