Футбол
Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в мартеЧемпионат 09:06
Болельщики «Уфы» признали нападающего команды Сильвестра Игбуна лучшим игроком команды в марте. Как сообщает официальный сайт клуба, в голосовании среди болельщиков 28-летний футболист набрал 39,4% голосов.
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Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок
Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Экономика
Для банковских работников создадут реестр запрещенных фраз
До конца первого полугодия нынешнего года в России предполагается разработать четкие правила общения сотрудников банков с клиентами.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:50
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Общество
В реестр коррупционеров попали более тысячи чиновников
В публичный реестр коррупционеров занесены уже более 1 тыс. российских чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия.
Обновлено в 09:18
Недвижимость
Эксперты рассказали о стабильном росте цен на вторичную недвижимость
Каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра в целом по стране прибавляла около 1%. К таким выводам пришли эксперты интернет-сервиса «Авито Недвижимость», проанализировав рынок недвижимости в России.
Обновлено в 06:25
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Транспорт
Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение
Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий
Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.
Обновлено в 09:33
Общество
Минпросвещения предложило с 13 лет тестировать всех детей на наркотики
Минобразования ранее уже выдвигало предложения о проведении ежегодного тестирования школьников на наркотики, однако на тот момент точный возраст начала тестов не был определен.
Обновлено в 08:37
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Хоккей
«Тампа-Бэй» обыграла «Бостон», Кучеров побил достижение Могильного
Рекорд Могильного (127 очков) был установлен в сезоне-1992 / 93. Кучеров набрал 128 очков в 82 матче (41 шайба и 87 результативных передач).
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 08:41
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Политика
Зеленский попросил МВД Украины приставить к нему охрану
Советник главы Министерства внутренних дел Украины Иван Варченко сообщил сегодня, 8 апреля о том, что Владимир Зеленский попросил приставить к нему охрану.
Обновлено в 09:15
Футбол
«Оренбург» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:00
Политика
Германия убеждает ПАСЕ отменить санкции против России
Германия и раньше не скрывала своего отношения к санкциям против России, а накануне сессии это превратилось в настоящую целенаправленную кампанию.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум вернется на работу 9 апреля
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Армия России получит за три года 150 тысяч новых АК-12 и АК-15
150 тысяч автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 получит в ближайшие три года, с 2019 по 2021, армия России, сообщает 6 апреля Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено 06 апреля в 15:22
Авто
Toyota запатентовала встроенную мойку кузова
Пока другие производители пытаются соорудить для них разные подножки, ступеньки и раздвижные борты, чтобы грузовой платформой было удобнее пользоваться, Toyota придумала ещё одну полезную штуку – встроенную прямо в кузов мойку.
Обновлено в 06:30