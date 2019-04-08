Футбол
Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в мартеЧемпионат 09:06
Болельщики «Уфы» признали нападающего команды Сильвестра Игбуна лучшим игроком команды в марте. Как сообщает официальный сайт клуба, в голосовании среди болельщиков 28-летний футболист набрал 39,4% голосов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Медведев утвердил план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий на 2019-2024 годы по выполнению Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ
"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Экономика
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки с января по март включительно намного чаще отказывали клиентам в выдаче кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено в 09:30
Общество
В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий
Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.
Обновлено в 09:33
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.
Обновлено в 04:15
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика
Россию вынуждают вымирать: причины очевидны
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках «круглого стола» в нижней палате парламента Смолин назвал шесть причин бедности жителей страны, о которых ранее затруднилась сказать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 06:08
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Общество
В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Политика
Медведев поручил создать рабочую группу по подготовке нового КоАП
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП, ее возглавит вице-премьер Константин Чуйченко, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:50
Политика
США внесут КСИР в список террористических организаций
Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Директор смоленского ФК «Днепр» задержан по делу о невыплате зарплаты
Следствие задержало директора смоленского футбольного клуба "Днепр", который обвиняется в невыплате 5,5 миллиона рублей заработной платы команде, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:15
Энергетика
Газ в Европе сильно подешевел
Цены на газ в Европе опустились до самого низкого уровня за несколько лет.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Авто
В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW
Сегодня появились фотографии машины без него.
Обновлено в 10:28
Политика
Чубайс ответил Навальному на критику экс-министра Абызова
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Работница Пенсионного фонда начисляла отцу пенсию в 150 тысяч рублей
Руководительница одного из отделений Пенсионного фонда Воронежской области благодаря мошенничеству около двух лет выплачивала своему отцу пенсию в размере 150 тысяч рублей.
Обновлено в 01:32
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39