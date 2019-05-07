Футбол
Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апрелеСоветский спорт 05:20
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Осмотрев в понедельник в Шереметьево сгоревший самолет, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчеты своих подчиненных.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Савченко заявила о слежке за ней
Обновлено в 07:50
Авто
Jaguar привезет в Россию спецверсию E-Pace Chequered Flag
Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.Jaguar E-Pace Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey.
Обновлено в 05:11
Финансы
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Интернет
Официально представлен новый браузер Microsoft Edge
Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Арабская молодежь все чаще считает Россию союзником, показал опрос
В странах арабского мира растет влияние России, свидетельствуют данные ежегодного исследования настроений молодежи Arab Youth Survey.
Обновлено в 05:26
Религия
Как православные отмечают Радоницу
Обновлено в 08:48
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Авто
Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Экономика
Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21
Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьеве
В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Хоккей
КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20
Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 07:03
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика
В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
Обновлено в 06:55
Экономика
Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.
Обновлено вчера в 10:56