Футбол

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апрелеСоветский спорт 05:20

Нападающий Сильвестер Игбун признан лучшим игроком Уфы в апреле.
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Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

РИА Новости04:43

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим в апреле

Чемпионат04:46

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Матч ТВ04:45

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Sportbox.RU04:45

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апреле

Советский спорт05:20

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Sport24.ru04:25

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Спорт-Экспресс04:22
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Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Осмотрев в понедельник в Шереметьево сгоревший самолет, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал отчеты своих подчиненных.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Савченко заявила о слежке за ней

Обновлено в 07:50
Авто

Jaguar привезет в Россию спецверсию E-Pace Chequered Flag

Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.Jaguar E-Pace Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey.
Обновлено в 05:11
Финансы

МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Интернет

Официально представлен новый браузер Microsoft Edge

Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

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Политика

Арабская молодежь все чаще считает Россию союзником, показал опрос

В странах арабского мира растет влияние России, свидетельствуют данные ежегодного исследования настроений молодежи Arab Youth Survey.
Обновлено в 05:26
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Как православные отмечают Радоницу

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Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Политика

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Экономика

Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Происшествия

Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьеве

В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Татарстане тотальный контроль введут еще на четырех дорогах

Обновлено в 06:50
Хоккей

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 07:03
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Политика

В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
Обновлено в 06:55
Музыка

Опубликовано видео первой репетиции Сергея Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 07:37
Экономика

Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.
Обновлено вчера в 10:56
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