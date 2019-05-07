Футбол

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апрелеСоветский спорт 05:20

Нападающий Сильвестер Игбун признан лучшим игроком Уфы в апреле.
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Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апреле

Советский спорт05:20

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Sport24.ru04:25

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Матч ТВ04:45

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Sportbox.RU04:45

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

РИА Новости04:43

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим в апреле

Чемпионат04:46

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Спорт-Экспресс04:22
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Общество

Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Общество

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На Таймыре при обрушении стены в заброшенном детсаду погиб подросток

Обновлено в 05:02
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»

На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Директор Риты Дакоты перенесла за последнее время четыре операции

Обновлено в 00:50
Экономика

«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей

Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу

Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Политика

Названа дата новой встречи Лаврова и Помпео

Стала известная дата новой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 05:27
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Актриса Эми Шумер впервые стала мамой

Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) впервые стала матерью. Ее ребенок появился на свет минувшей ночью.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице

Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
Обновлено в 04:31
Футбол

Матч Россия — Казахстан пройдет в Калининграде

Российский футбольный союз сообщил о месте проведения отборочного матча Евро-2020 между национальной командой страны и сборной Казахстана.
Обновлено вчера в 11:18
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено вчера в 10:08
Авто

В апреле у «АвтоВАЗа» продажи выросли на 5,2%

Обновлено в 05:31
Наука

Первый в мире самолет без закрылков испытали в Британии

В Великобритании совершил свой первый полет экспериментальный беспилотник Magma, созданный инженерами компании BAE Systems.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Перми похитили бизнесмена ради выкупа в 12 млн рублей

В Перми бандиты похитили предпринимателя и потребовали 12 млн рублей.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Хроническое заболевание легких — неизлечимое последствие

Чтобы понять, почему развивается ХОБЛ, надо знать, как работают легкие.
Обновлено в 00:15
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