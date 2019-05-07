Футбол

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апрелеСоветский спорт 05:20

Нападающий Сильвестер Игбун признан лучшим игроком Уфы в апреле.
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Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апреле

Советский спорт05:20

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Sport24.ru04:25

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Матч ТВ04:45

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Sportbox.RU04:45

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

РИА Новости04:43

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим в апреле

Чемпионат04:46

Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

Спорт-Экспресс04:22
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Происшествия

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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
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В Шереметьево прокомментировали глумливое видео с горящим Superjet

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Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

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Обновлено в 09:20
Футбол

СМИ анонсировали уход Жиркова и Шатова из «Зенита»

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Хоккей

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ХК Авангард (@ hcavangardomsk) 7 мая 2019 г. Напомним, что в январе Панарин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с рекламным щитом, на котором Авангард предлагает хоккеисту пожизненный запас топлива, если он станет игроком омской команды.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
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В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Общество

Чайка сообщил о нарушениях при реализации мусорной реформы в регионах

Генпрокурор России Юрий Чайка назвал регионы, в которых выявили нарушения при реализации мусорной реформы.
Обновлено в 09:18
Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Общество

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков

Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Гаджеты

Недорогой смартфон Honor 20 Lite представили официально

Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite, продажи которого запустят уже на следующей неделе.
Обновлено в 12:37
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
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Общество

Возложение цветов к памятнику Тухачевскому в честь 9 мая объяснили

Вроде бы все верно, но в соцсетях разразилась настоящая буря: на снимках дети возлагали цветы к памятнику расстрелянному в 1937-м году маршалу Тухачевскому.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Технологии

Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России

Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» — совместное предприятие с «Ростелекомом».
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Авто

Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» стоимостью 880 тысяч рублей

Стартовали продажи УАЗ «Хантер» оранжевого цвета с ценником от 880 тысяч рублей.
Обновлено в 12:08
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«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
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На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
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В Минздраве рассказали, что существует 3 вида пыления. Первый приходится на апрель и май - пик пыления деревьев (ольха, береза и орешник).
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Новый метод выбора правильного лечения рака предстательной железы

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