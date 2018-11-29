Футбол

Болельщики «Спартака» запустили флешмоб против Глушакова
RT на русском
07:50

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» запустило флешмоб против нахождения в клубе капитана Дениса Глушакова. Об этом сообщается в сообществе объединения в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском07:50

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Болельщики «Спартака» запустили флешмоб против Глушакова

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«Фратрия» запустила флешмоб против Глушакова

Матч ТВ07:05

«Фратрия» запустила флешмоб против нахождения Глушакова в «Спартаке»

РИА Новости06:45

«Фратрия» запустила флешмоб #СпартакБезГлушакова

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«Фратрия» запустила флешмоб #СпартакБезГлушакова

Sport24.ru06:24
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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