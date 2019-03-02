Хоккей

Болельщики «Спартака» в КХЛ устроили драку с сотрудниками правопорядкаГазета.Ru 12:47

Спартак
СКА
2 – 5
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
1/8 Финала, сегодня
16'
Никита Гусев
23'
Никита Гусев
24'
Владислав Гавриков
Артем Федоров
25'
35'
Александр Барабанов
Антон Злобин
59'
60'
Ярно Коскиранта
Спартак
СКА
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Во время игры на трибунах началась драка с участием болельщиков "Спартака" и сотрудников правопорядка. Сражение происходило на секторе фанатов красно-белых. Конфликт между фанатами и сотрудниками полиции произошел в концовке второго периода.
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