Хоккей
Болельщики «Спартака» в КХЛ устроили драку с сотрудниками правопорядкаГазета.Ru 12:47
Спартак—
СКА
2 – 5
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
1/8 Финала, сегодня
|16'
Никита Гусев
|23'
Никита Гусев
|24'
Владислав Гавриков
Артем Федоров
|25'
|35'
Александр Барабанов
Антон Злобин
|59'
|60'
Ярно Коскиранта
Во время игры на трибунах началась драка с участием болельщиков "Спартака" и сотрудников правопорядка. Сражение происходило на секторе фанатов красно-белых. Конфликт между фанатами и сотрудниками полиции произошел в концовке второго периода.
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