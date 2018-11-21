Футбол

Болельщики «Спартака» требуют продажи Глушакова
Евро-футбол.ру
01:44

Накануне, 20 ноября, состоялась встреча президента столичного "Спартака" Леонида Федуна и главного тренера команды Олега Кононова с болельщиками.
Евро-футбол.ру01:44
с чего всё началось

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали боссам красно-белых свои претензии: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.
Спорт-Экспрессвчера в 18:00

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Тайная сходка в Тушине или Как «Спартак» застрял в прошлом веке

Советский спорт05:26

Федун и Кононов провели встречу с фанатами «Спартака»

Чемпионатвчера в 22:52

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Газета.Ruвчера в 21:01

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали выставить Глушакова на продажу

Матч ТВвчера в 18:52

Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

Sport24.ruвчера в 19:01

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова на встрече с Федуном

Sports.ruвчера в 18:10
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Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша России от Швеции

Капитан национальной команды Артем Дзюба после досадного проигрыша обратился к болельщикам и заявил, что футболисты сборной искренне стараются и безразличных в коллективе нет.
Обновлено в 06:49
Футбол

Касильяс летом 2019 года может перейти в клуб MLS

Контракт вратаря с португальской командой рассчитан до лета 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за «Реал» с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 06:47
Футбол

О’Нил покинул пост главного тренера сборной Ирландии

О'Нил возглавлял сборную Ирландии с ноября 2013 года.
Обновлено в 06:55
Футбол

Бывший вратарь «Баварии» может стать президентом клуба

Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан может стать одним из главных претендентов на пост президента клуба.
Обновлено в 06:13
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 06:34
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Обновлено в 06:01
Футбол

«Барселона» интересуется полузащитником «Лиона» Ндомбеле

Барселона продолжает рассматривать варианты усиления центра поля и может остановить свой выбор на французе Танги Ндомбеле из Лиона, сообщает Sport.es.
Обновлено в 06:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату Рэшфорду в два раза

"Манчестер Юнайтед" собирается поднять зарплату Маркусу Рэшфорду в два раза.
Обновлено в 06:16
Футбол

AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

«Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.
Обновлено в 06:43
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:02
Футбол

Луиз хочет остаться в лондонском «Челси»

Обновлено в 06:33
Футбол

Год сборной России. ЧМ-18, Лига Наций и задел на Евро-2020

30 место по владению мячом на ЧМ-18 – всего 39.4 % времени, а в Лиге Наций по сумме четырех игр получилось 45.5 %, что тоже неважно.
Обновлено в 06:22
Футбол

Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Сборная Перу проиграла Коста-Рике в товарищеском матче.
Обновлено в 00:46
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
Футбол

СМИ: в Великобритании больше проявления расизма, чем в России

Английская антидискриминационная кампания Kick It Out совместно с приложением Forza Football провела исследование, по итогам которого стало известно, что болельщики в России сталкиваются с расизмом реже болельщиков в Великобритании, информирует Sky Sports.
Обновлено в 06:36
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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