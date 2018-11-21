Футбол

Болельщики «Спартака» требуют продажи Глушакова
Евро-футбол.ру
01:44

Накануне, 20 ноября, состоялась встреча президента столичного "Спартака" Леонида Федуна и главного тренера команды Олега Кононова с болельщиками.
Евро-футбол.ру01:44
с чего всё началось

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали боссам красно-белых свои претензии: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.
Спорт-Экспрессвчера в 18:00

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Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

RT на русском00:32

Федун и Кононов провели встречу с фанатами «Спартака»

Чемпионатвчера в 22:52

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Газета.Ruвчера в 21:01

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали выставить Глушакова на продажу

Матч ТВвчера в 18:52

Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

Sport24.ruвчера в 19:01

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова на встрече с Федуном

Sports.ruвчера в 18:10
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол

Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

Форвард сборной России Артем Дзюба после поражения от Швеции (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций высказал слова благодарности болельщикам.
Обновлено в 05:12
Футбол

Селихов: из-за травмы потребовались специальные бутсы

Обновлено в 04:18
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 04:51
Футбол

Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года

Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. 25-летний футболист выступает за первую команду "Атлетика" с 2009 года.
Обновлено в 05:05
Футбол

Сергей Прядкин: «Спартак» еще вернется на вершину таблицы

Напомним, после 14 туров Спартак набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Обновлено в 05:15
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Футбол

Кан может стать президентом «Баварии»

Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан может занять пост президента мюнхенского клуба.
Обновлено в 05:24
Футбол

Известный журналист сообщил, кто выиграет «Золотой мяч»

Известный итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился информацией о предстоящей церемонии вручения "Золотого мяча", передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:05
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
Футбол

Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
Обновлено в 03:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
Обновлено в 04:43
Футбол

Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 03:04
Футбол

«Спартак» отказался платить 5 млн евро за полузащитника «Ростова»

Обновлено в 05:03
Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 03:01
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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