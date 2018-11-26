Футбол

Болельщики «Спартака» раскрыли детали избрания Глушакова капитаном
РБК
04:46

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем официальном сайте заявление, в котором высказало позицию по отношению к Денису Глушакову.
РБК04:46

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Фанаты «Спартака» требуют убрать из команды Глушакова

RT на русском05:20

Заявление «Фратрии» по Глушакову странное. Федуну важнее мнение Кононова, а не фанатов

Sport24.ru05:10

Болельщики московского Спартака продолжают добиваться ухода из клуба капитана команды Дениса Глушакова

Эхо Москвы05:05

Болельщики «Спартака» раскрыли детали избрания Глушакова капитаном

РБК04:46

«Фратрия»: «Каррера - не первый тренер, пострадавший от Глушакова»

Евро-футбол.ру05:09

"Фратрия": "Глушаков стал капитаном, подговорив игроков "Спартака-2"

Спорт-Экспресс03:07

«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслужил поддержку

Чемпионат02:18
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Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 05:22
Футбол

В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей

Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Бавария» может уволить тренера до конца недели

«Бавария» может до конца недели уволить главного тренера.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Обновлено в 04:36
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол

Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский

Футболист киевского "Динамо" Виктор Каневский был одним из сильнейших нападающих СССР 50-х и начала 60-х годов.
Обновлено в 05:22
Футбол

Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует день рождения

Сегодня, 26 ноября, бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:47
Футбол

Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч против «Ромы»

Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 04:54
Футбол

Метро и МЦК изменят часы работы из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:28
Футбол

Польский арбитр Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид» в Лиге Европы

Польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем рассудит матч московского "Спартака" и венского "Рапида" в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 05:48
Футбол

Гвардиола: конкуренция идёт на пользу английским клубам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что высокая конкуренция в АПЛ идёт на пользу сильнейшим клубам.
Обновлено в 05:22
Футбол

Себастьян Дриусси: «„Зенит“ должен был набрать больше очков»

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси считает, что его команда должна была набрать больше очков в чемпионате России.
Обновлено в 05:50
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол

Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 05:11
Футбол

Илья Геркус: «Нет ничего стыдного в том, что государство стало донором футбола в России»

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о причинах дотационной со стороны государства экономики российских футбольных клубов.
Обновлено в 05:29
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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