Футбол
Отмечается, что болельщики, негативно настроенные против Глушакова, потребовали продать игрока. Федун и Измайлов сказали фанатам, что в скором времени в руководстве возможно перестановки. Руководство также пообещало болельщикам в будущем новую встречу.
Газета.Ru21:01
с чего всё началось
В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали боссам красно-белых свои претензии: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.Спорт-Экспресс18:00
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Футбол
Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций заявил, что с такими командами, как шведская и немецкая, «без хорошей подготовки играть сложно».
Обновлено в 22:38
Футбол
Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой
Сборная Перу проиграла Коста-Рике в товарищеском матче.
Обновлено в 22:34
Футбол
Гол Жиру принес Франции победу над Уругваем
Сборная Франции переиграла Уругвай в товарищеском матче, прошедшем в Париже.
Обновлено в 22:23
Футбол
Игроков «ПСЖ» разыграли, сообщив о новых правилах футбола
Игрокам сообщили, что со следующего сезона в футбольные правила вводятся некоторые дополнения.
Обновлено в 22:43
Футбол
Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций
Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
Обновлено в 17:24
Футбол
Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018
Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова
По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено в 15:32
Футбол
Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Обновлено в 16:13
Футбол
Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 23:02
Футбол
В Сети появились фотографии формы «Ювентуса» на следующий сезон
В Сети опубликовали фотографии формы "Ювентуса" на сезон-2019/20. Судя по всему, речь идёт о домашнем комплекте экипировки.
Обновлено в 20:00
Футбол
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
Футбол
Италия — США 1:0
Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол
Агент Влашича назвал цену на игрока
Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол
Аньелли: «Третий еврокубковый турнир будет введен после 2024 года»
Если проект будет одобрен, третий турнир появится после 2024 года.
Обновлено в 23:01
Футбол
СМИ: «Барселона» пообещала не подписывать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Каталонцы при покупке бразильца пообещали английскому клубу, что до 2021 года не станут рассматривать для подписания других футболистов мерсисайдцев, утверждает Cadena Ser.
Обновлено в 22:48