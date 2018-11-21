Футбол
Отмечается, что болельщики, негативно настроенные против Глушакова, потребовали продать игрока. Федун и Измайлов сказали фанатам, что в скором времени в руководстве возможно перестановки. Руководство также пообещало болельщикам в будущем новую встречу.
Газета.Ru21:01
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Футбол
Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций заявил, что с такими командами, как шведская и немецкая, «без хорошей подготовки играть сложно».
Обновлено в 20:11
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна
Нападающий сборной Бразилии Неймар был заменен из-за травмы в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:12
Футбол
Игроков «ПСЖ» разыграли, сообщив о новых правилах футбола
Игрокам сообщили, что со следующего сезона в футбольные правила вводятся некоторые дополнения.
Обновлено в 20:59
Футбол
Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций
Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
Обновлено в 17:24
Футбол
Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Обновлено в 16:13
Футбол
Шандор Варга: «В „Витессе“ удовлетворены работой Слуцкого»
Известный агент Шандор Варга выразил надежду на успешную работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Витесса».
Обновлено в 21:28
Футбол
В Сети появились фотографии формы «Ювентуса» на следующий сезон
В Сети опубликовали фотографии формы "Ювентуса" на сезон-2019/20. Судя по всему, речь идёт о домашнем комплекте экипировки.
Обновлено в 20:00
Футбол
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 15:24
Футбол
Льорис сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции
Вратарь Уго Льорис сравнялся по количеству матчей за сборную Франции с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.
Обновлено в 18:33
Футбол
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
Футбол
В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича
«Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником
Обновлено в 14:32
Футбол
Италия — США 1:0
Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол
Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 16:45
Футбол
Агент Влашича назвал цену на игрока
Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43