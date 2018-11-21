Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали от Федуна продать Глушакова
РБК
02:16

По информации издания, разговор продолжался более часа. В ходе встречи болельщики предъявили руководству клуба ряд претензий. В том числе фанаты высказали несогласие с отставкой бывшего тренера клуба Массимо Карреры и потребовали продать капитана команды Дениса Глушакова.
РБК02:16
с чего всё началось

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

В ходе разговора, который продолжался более часа, болельщики высказали боссам красно-белых свои претензии: несогласие с отставкой Массимо Карреры, возвращение Дениса Глушакова в основной состав (прозвучало и требование избавиться от полузащитника), слабая, по мнению фанатов, работа менеджмента, ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.
Спорт-Экспрессвчера в 18:00

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Федун и Кононов провели встречу с фанатами «Спартака»

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Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Газета.Ruвчера в 21:01

На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали выставить Глушакова на продажу

Матч ТВвчера в 18:52

Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

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На встрече с Федуном фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова

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Советский спортвчера в 16:11

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова на встрече с Федуном

Sports.ruвчера в 18:10
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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