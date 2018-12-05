Футбол

Болельщики «Спартака» обновили антирекорд посещаемости матчей
Красная весна
вчера в 15:20

Спартак — Урал
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
65′
67′
Владимир Ильин
68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
81′
85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Меньше десяти тысяч зрителей пришло на матч московского «Спартака» с «Уралом» из Екатеринбурга. Это новый антирекорд посещаемости домашнего стадиона, 5 декабря сообщает ТАСС. Всего последнюю игру посмотрели 9333 человека.
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