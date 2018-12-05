Футбол
Болельщики «Спартака» обновили антирекорд посещаемости матчей
Болельщики «Спартака» обновили антирекорд посещаемости матчейКрасная веснавчера в 15:20
|13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
|21′
Дмитрий Комбаров
|40′
Софьян Ханни
|48′
|53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
|55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
|65′
|67′
Владимир Ильин
|68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
|71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
|81′
|85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
|90′+2′
Отман Эль-Кабир
Спартак
|Вратарь
98
|Защитник
14
29
92
|Полузащитник
8
94
|Нападающий
9
12
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
3
4
15
27
|Полузащитник
10
14
58
|Нападающий
17
Меньше десяти тысяч зрителей пришло на матч московского «Спартака» с «Уралом» из Екатеринбурга. Это новый антирекорд посещаемости домашнего стадиона, 5 декабря сообщает ТАСС. Всего последнюю игру посмотрели 9333 человека.
Красная веснавчера в 15:20
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«Спартак» установил антирекорд посещаемости домашних матчей на «Открытие Арене»
Чемпионатвчера в 16:02
«Спартак» – «Урал»: 9333 зрителей на матче. Антирекорд посещаемости хозяев
Спорт-Экспрессвчера в 14:20
«Спартак» установил антирекорд посещаемости домашней арены в матче с «Уралом»
РИА Новостивчера в 14:13
«Спартак» обновил антирекорд посещаемости «Открытие Арены». Второй раз за неделю
Sport24.ruвчера в 15:17
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