Болельщики «Селтика» и «Рейнджерс» устроили поножовщину после матчаPravda.Ru 05:06

Три фаната "Селтика" и "Рейнджерс" пострадали в результате беспорядков в Глазго. В воскресенье между командами состоялся матч на "Селтик Парк", который завершился победой "кельтов" со счетом 2:1. Во время встречи и после игры продолжались стычки между болельщиками, сообщает ВВС.

Болельщики «Селтика» и «Рейнджерс» устроили поножовщину после матча

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