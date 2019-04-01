Футбол

Болельщики «Селтика» и «Рейнджерс» устроили поножовщину после матчаPravda.Ru 05:06

Три фаната "Селтика" и "Рейнджерс" пострадали в результате беспорядков в Глазго. В воскресенье между командами состоялся матч на "Селтик Парк", который завершился победой "кельтов" со счетом 2:1. Во время встречи и после игры продолжались стычки между болельщиками, сообщает ВВС.
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Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Матч ТВ04:58

Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Sportbox.RU04:58

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ruвчера в 08:56

Три фаната получили ранения после дерби «Селтик» - «Рейнджерс»

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Sport24.ruвчера в 18:33

Три болельщика получили ножевые ранения после матча «Селтик» — «Рейнджерс»

Чемпионатвчера в 19:31

Три фаната получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Газета.Ruвчера в 19:15
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Происшествия

Установлены личности всех жертв катастрофы самолета Филевой

Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Члены НАТО обсудят расширение военного присутствия в Черном море

Обновлено в 06:49
Происшествия

В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе»

В Москве бойцы СОБРа взяли штурмом квартиру «вора в законе» Мераба Гогии по кличке Мелия, расположенную на 24-м этаже, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:56
Общество

Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Экономика

Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год составили около 1,5 млрд гривен ($57 млн).
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой

Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Муслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.
Обновлено в 05:45
Общество

В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты

Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты с толщиной менее 15 микрон.
Обновлено в 04:55
Общество

В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

Обновлено в 06:04
Футбол

«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 01:48
Политика

Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя

По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Суд приговорил к штрафу второго фигуранта по делу орловских иеговистов

Железнодорожный райсуд Орла признал местного жителя Сергея Скрынникова виновным в участии в деятельности местной ячейки «Свидетелей Иеговы», которая была признана экстремистской и ликвидирована в 2016 году, и приговорил его к штрафу 350 тыс. руб. (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).
Обновлено в 05:40
Авто

Названы самые дешевые автомобили в России в апреле 2019 года

Обновлено в 04:51
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич готовится родить третьего ребёнка

Обновлено в 06:00
Происшествия

Торнадо в Китае унес батут с детьми. Более 20 человек пострадали

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Груженный землей «КамАЗ» перевернулся в результате ДТП в Москве

Грузовой автомобиль опрокинулся набок после столкновения с легковой машиной на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 06:47
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено вчера в 01:00
Авто

У Tesla Model 3 найден смешной дефект

Владелец обнаружил конструктивный дефект, который уже не исправить, у автомобиля стоимостью более 35 тыс. долларов.
Обновлено в 02:07
Здоровье

Врач перепутал опухоль у пациентки с признаками полового взросления

Обновлено в 04:49
Политика

На саммит АСЕАН могут пригласить Ким Чен Ына

Обновлено в 06:14
Общество

Названы худшие производители тушенки

В черный список попала тушенка «Лужский консервный завод», в которой обнаружили большое количество растительного углеводного компонента, о котором умолчали в составе.
Обновлено в 03:16
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Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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