Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru вчера в 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Матч ТВ04:58

Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Sportbox.RU04:58

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ruвчера в 08:56

Три фаната получили ранения после дерби «Селтик» - «Рейнджерс»

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Sport24.ruвчера в 18:33

Три болельщика получили ножевые ранения после матча «Селтик» — «Рейнджерс»

Чемпионатвчера в 19:31

Три фаната получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Газета.Ruвчера в 19:15
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Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Происшествия

ФСБ предъявило блогеру Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму

Обновлено в 07:11
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Падение метеорита в США запечатлели на видео

Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Папа римский призвал не называть Лионеля Месси богом

Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США спровоцировали «уничтожение» Европы

Европа благодаря провокации США "сожжена до пепла".
Обновлено 30 марта в 07:28
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети

Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Политика

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
Финансы

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

НАТО планирует увеличить присутствие в Черном море

29 марта сообщалось, что в акваторию Черного моря зашла оперативная группа кораблей НАТО.
Обновлено в 06:46
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Футбол

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 апреля

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 апреля.
Обновлено в 08:22
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты

Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

Российский военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, сообщает Авиационный комплекс имени Ильюшина.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 08:10
Музыка

Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой

Обновлено в 06:20
Политика

Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва

Обновлено вчера в 23:36
Авто

УАЗ выпустит бюджетный аналог «Гелендвагена»

Обновлено в 08:14
Хоккей

«Авангард» обратился в СДК КХЛ с просьбой оценить хит Хартикайнена

Обновлено в 04:29
Авто

Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом

Maruti Suzuki Wagon R нового поколения построен на платформе Heartect, на которой уже разработаны такие модели марки, как Suzuki Swift и Baleno.
Обновлено в 01:13
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Экономика

«Газпром» назначил новых зампредов правления

«Газпром» назначил двух новых зампредов правления ходинга. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 08:10
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Обновлено в 07:39
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Селтик
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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