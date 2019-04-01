Футбол
«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru вчера в 08:56
"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»
Sport24.ruвчера в 18:33
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