Футбол

«Это фиаско, братан»: фанаты раскритиковали Ракицкого за переход из «Шахтера» в «Зенит»Телепрограмма вчера в 23:00

Один из самых известных украинских футболистов Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в санкт-петербургский «Зенит». На своей страничке в социальной сети Instagram игрок заявил, что он 17 лет посвятил «Шахтеру». Футболист пришел в команду в двенадцатилетнем возрасте.
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«Это фиаско, братан»: фанаты раскритиковали Ракицкого за переход из «Шахтера» в «Зенит»

Телепрограммавчера в 23:00
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