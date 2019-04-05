Футбол
Болельщики «Рубина» признали Байрамяна лучшим игроком команды в мартеБомбардир.ру 03:37
«Рубин» подвел итоги опроса, в котором определялся лучший игрок команды по итогам марта. Первое место занял полузащитник Хорен Байрамян, набравший 47,1 процента голосов.
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Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Автоспорт
Грожан приготовил особый шлем для 1000-го Гран-при в истории «Формулы-1»
Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан подготовил специальный шлем в честь 1000-го этапа Гран-при в истории «Формулы-1», который пройдет в Китае.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
В ночь на субботу определились все участники плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Роспотребнадзор сообщил об активизации «антивакцинального лобби»
Специалисты Роспотребнадзора считают, что на сегодняшний день в мире наблюдается «активизация антивакцинального лобби».
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Иран хочет внести в черный список американских военных
Отмечается, что Иран может пойти на этот шаг, если Вашингтон объявит иранскую "Революционную гвардию" иностранной террористической организацией.
Обновлено в 03:36
Авто
Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России
Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Культура
Ведущий НТВ Норкин ушел на больничный в прямом эфире
Обновлено 03 апреля в 16:18
Наука
Американцы разработали складную носимую роборуку
Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
«Ювентус» интересуется защитником «Сассуоло» Демиралем
Защитник «Сассуоло» Мерих Демирал летом может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.
Обновлено в 02:48
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29