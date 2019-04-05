Футбол

Болельщики «Рубина» признали Байрамяна лучшим игроком команды в мартеБомбардир.ру 03:37

«Рубин» подвел итоги опроса, в котором определялся лучший игрок команды по итогам марта. Первое место занял полузащитник Хорен Байрамян, набравший 47,1 процента голосов.
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Болельщики «Рубина» признали Байрамяна лучшим игроком команды в марте

Бомбардир.ру03:37

Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в марте

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Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в марте

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Байрамян признан лучшим футболистом «Рубина» в марте

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В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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