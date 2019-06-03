Футбол
Болельщики «Ростова» признали Еременко лучшим игроком сезонаRostof.ru 08:27
Болельщики футбольного клуба «Ростов» признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком команды в сезоне 18/19, об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети
В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Ахмат» подписал хавбека молодежной сборной Польши
«Ахмат» заключил контракт с полузащитником «Лехии» и молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Футбол
Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
Обновлено в 10:15
Политика
В Тульской области разделили министерство строительства и ЖКХ
В регионе будут работать министерство строительства и министерство ЖКХ О разделении стало известно на совещании губернатора с членами правительства.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные украли участок дороги в Томской области. Они демонтировали и увезли бетонные плиты.
Обновлено в 08:48
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross
Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образков вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле
По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Авто
Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris
Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.
Обновлено в 05:29
Политика
Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Игры
Создатель Fallout 76: «Критика игры была заслуженной»
Обновлено в 05:42
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре
Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.
Обновлено в 06:29
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Кино
Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети
В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Обновлено 01 июня в 09:00
Футбол
Виталий Устинов покинул «Рубин»
Обновлено в 08:15
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги
Как пояснили в Rambler, до 31 июля годовая подписка на трансляцию матчей будет стоить 2990 рублей, затем ее цена вырастет до 3990 рублей.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США в мае оказался хуже прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае снизился до 52,1% с апрельских 52,8%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Обновлено в 10:11
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17