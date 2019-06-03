Болельщики «Ростова» признали Еременко лучшим игроком сезонаRostof.ru 08:27

Болельщики футбольного клуба «Ростов» признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком команды в сезоне 18/19, об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».

Общество Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей «Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.

Происшествия Мужчину с молотком задержали прихожане лондонской мечети В лондонской мечети посетители задержали мужчину с молотком после того, как он попытался наброситься на людей, праздновавших рано утром Рамадан, сообщает Sky News.

Футбол «Ахмат» подписал хавбека молодежной сборной Польши «Ахмат» заключил контракт с полузащитником «Лехии» и молодежной сборной Польши Конрадом Михалаком.

Происшествия В Индии пропал военный самолет Ан-32 Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Футбол Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново» Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".

Политика В Тульской области разделили министерство строительства и ЖКХ В регионе будут работать министерство строительства и министерство ЖКХ О разделении стало известно на совещании губернатора с членами правительства.

Происшествия Неизвестные украли участок дороги в Томской области Неизвестные украли участок дороги в Томской области. Они демонтировали и увезли бетонные плиты.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Армия и оружие Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образков вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Происшествия В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.

Шоу-бизнес Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».

Авто Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.

Политика Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.

Шоу-бизнес Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Футбол Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги Как пояснили в Rambler, до 31 июля годовая подписка на трансляцию матчей будет стоить 2990 рублей, затем ее цена вырастет до 3990 рублей.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.