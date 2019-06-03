Футбол

Болельщики «Ростова» признали Еременко лучшим игроком сезонаRostof.ru 08:27

Болельщики футбольного клуба «Ростов» признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком команды в сезоне 18/19, об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».
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Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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Александр Михайлович Гацкан
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Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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