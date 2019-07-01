Футбол

Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»Блокнот Ростов-на-Дону 03:24

В Ростове одна команда и называется она явно не «Чайка». Предлагаем Вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах, – говорится в заявлении На ответ фанаты "Ростова" дали три дня.
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Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону05:23
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