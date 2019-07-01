Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»Блокнот Ростов-на-Дону 03:24
В Ростове одна команда и называется она явно не «Чайка». Предлагаем Вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах, – говорится в заявлении На ответ фанаты "Ростова" дали три дня.
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Руководство «Чайки» назвало болельщиков «Ростова» людьми из потустороннего мира
Блокнот Ростов-на-Дону05:30
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Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
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Организаторы назовут участников Дрезденского бала в Петербурге
Организаторы Дрезденского бала, который впервые в этом году примет Петербург, расскажут об участниках оперного фестиваля и его программе.
Обновлено 02 июля в 20:02
Общество
Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
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Обновлено в 02:07
Экономика
ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынке
Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, в том числе для контроля продаж финансовых продуктов.
Обновлено в 03:19
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В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики
Строго говоря, отправить сдавать тест на наркотики врач, обследующий человека, проходящего медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения, может и сейчас.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск
Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Политика
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
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Здоровье
Ученые нашли неожиданные причины инсульта
Другими факторами риска развития инсульта являются алкоголь и кровоточивость десен.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:09
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля
В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:41
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено вчера в 15:18