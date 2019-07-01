Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»Газета.Ru 05:56
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24. "Чайка", представляющее село Песчанокопское, в следующем сезоне Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет проводить домашние игры на "Ростов-Арене".
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Руководство «Чайки» назвало фанатов «Ростова», выставивших ультиматум, людьми из потустороннего мира
Блокнот Ростов-на-Дону05:30
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