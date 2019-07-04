Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24. "Чайка", представляющее село Песчанокопское, в следующем сезоне Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет проводить домашние игры на "Ростов-Арене".

Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»

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