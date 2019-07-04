Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»Газета.Ru 05:56
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24. "Чайка", представляющее село Песчанокопское, в следующем сезоне Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет проводить домашние игры на "Ростов-Арене".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 9,9%
По итогам первых пяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба он девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 10:10
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
ЖКХ
Тариф на вывоз мусора изменится в ближайшее время
В России изменится механизм начисления платы за вывоз мусора.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о новой фигуре пилотажа для вертолета Ми-28Н
Летчик-испытатель рассказал о новой фигуре пилотажа, которую способен исполнить боевой вертолёт Ми-28Н.
Обновлено в 04:42
Общество
СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики
По словам генерала, в настоящее время действия авиадебоширов фиксируются с помощью «подручных средств», например камер смартфонов, однако увеличение количества «средств объективного контроля» помогло бы улучшить ситуацию.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 05:56
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников
Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21