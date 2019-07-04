Футбол
Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»Газета.Ru 05:56
Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24. "Чайка", представляющее село Песчанокопское, в следующем сезоне Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет проводить домашние игры на "Ростов-Арене".
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с чего всё началось
Утром 4 июля официальный клуб болельщиков жёлто-синих (занимает сектора № 116-118 на южной трибуне) выступил с резким заявлением из-за того, что болельщики «Чайки» также будут размещены на этих местах, фактически поставив ультиматум.Donnews.ru03:44
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