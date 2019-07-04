с чего всё началось

Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24. "Чайка", представляющее село Песчанокопское, в следующем сезоне Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будет проводить домашние игры на "Ростов-Арене".

Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наука «Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.

Политика Путин прибыл на встречу с президентом Италии Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Авто Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Политика В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Общество В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.

Технологии S7 начала тестировать систему распознавания лиц в Домодедово Авиакомпания S7 Airlines начала тестировать систему распознавания лиц в московском аэропорту Домодедово.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Политика Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.

Политика Депутаты хотели поставить прошлогоднему бюджету «неуд», но не смогли Сахалинская областная дума завершила обсуждение прошлогоднего бюджета и окончательно одобрила его исполнение во втором чтении.

Шоу-бизнес Известный промоутер рассказал, сколько зарабатывают российские звезды Журналисты кр.ru поинтересовались у Сергея Лаврова, промоутера с 20-летним стажем, сколько заработал на этом празднике жизни артист и повторяет ли сегодня из российских звезд его успех.

Политика Филарет заявил, что у «новой церкви» Украины нет будущего Украинский раскольник Филарет заявил, что у "новой церкви" Украины "будущего нет", и для него не имеет значения решение ее Синода о лишении его канонических прав управления Киевской епархией.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Происшествия В День независимости перед Белым домом сожгли флаг США Как сообщает газета Washington Examiner, в столице США полиция задержала троих левых активистов, которые подожгли американский флаг во время празднования Дня независимости 4 июля.

Политика В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Футбол Суботич подписал контракт с новичком бундеслиги В 26 матчах чемпионата Франции защитник забил один гол. Напомним, «Унион» по итогам сезона пробился в бундеслигу.