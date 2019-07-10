Футбол

Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный весМатч ТВ вчера в 23:13

Церемония прошла на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» в присутствии десятков тысяч болельщиков. «Реал» оформил переход Азара из «Челси» в начале июня. Контракт бельгийца рассчитан до 30 июня 2024 года Читайте также: Азар обратился к фанатам «Реала»
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Футболиста «Реала» высмеяли за отретушированный живот

Lenta.ruвчера в 23:17

Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес

Sportbox.RUвчера в 23:13

«Мы отдали € 100 млн за толстяка». Фанаты «Реала» обеспокоены формой Азара

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Фанаты «Реала» обеспокоены формой Азара. В СМИ попытались спрятать его живот за счет тела Бензема

Sport24.ruвчера в 17:23

Фанаты «Реала» шокированы формой Азара

Газета.Ruвчера в 18:17

Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес

Матч ТВвчера в 23:13

В сети обсуждают лишний вес Азара

Евро-футбол.рувчера в 09:08
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Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Политика

Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие

Показано видео с рисующим танком

Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Общество

ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Политика

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 03:26
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следователи СК устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:31
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Наука

На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего

По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Крыму

Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 01:59
Политика

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
Обновлено в 01:51
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Авто

ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Футбол

Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»

38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Общество

«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты

Huawei пытается скупать российские технологии

Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Обновлено в 01:00
Общество

В Челябинске могут создать новое транспортное предприятие

В Челябинске после закупки новых 65 автобусов могут создать новое транспортное предприятие.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Гаджеты

Продажи Redmi Note 7 превысили 15 миллионов единиц

Известный бренд Xiaomi объявил о продаже по всему миру более 15 миллионов смартфонов Redmi Note 7 в различных версиях.
Обновлено в 03:29
Музыка

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
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Mitsubishi показала новый Mitsubishi Pajero Sport на видео

Компания Mitsubishi опубликовала официальный тизер и видео обновленного Pajero Sport, который дебютирует 25 июля текущего года в Таиланде.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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