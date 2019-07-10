Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный весМатч ТВ вчера в 23:13
Церемония прошла на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» в присутствии десятков тысяч болельщиков. «Реал» оформил переход Азара из «Челси» в начале июня. Контракт бельгийца рассчитан до 30 июня 2024 года Читайте также: Азар обратился к фанатам «Реала»
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Происшествия
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 09:42
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Максим Виторган закрутил роман с 27-летней Нино Нинидзе. Журналисты заметили пару на спектакле «Нод».
Обновлено в 01:20
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные для купания места в Иркутской области
Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области обновили список мест для купания в нашем регионе, вода в которых не соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Обновлено в 00:36
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ РФ предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов, в том числе морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчика концепции, Павел Филиппов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Политика
Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста
Обновлено вчера в 00:05
Экономика
Эксперты прогнозируют дефолт США в сентябре
Эксперты считают, что США могут столкнуться с неизбежным дефолтом, который ждет их уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых преступлений.
Обновлено 08 июля в 22:28
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей
При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила, следует немедленно идти к врачу.
Обновлено вчера в 21:17
Технологии
Российские компании смогут использовать госданные в своих целях
Российские компании смогут получать данные от государства для аналитических исследований, оказывать услуги на основе результатов аналитики или же использовать их в своих целях.
Обновлено в 01:38
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов России
Журнал Forbes составил список 100 самых богатых госслужащих и депутатов в России. Рейтинг 9 июля опубликовали на сайте издания.
Обновлено вчера в 06:06
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Общество
Власти Челябинска создадут новое предприятие общественного транспорта
Власти Челябинска ищут варианты погашения долгов предприятий общественного транспорта, которые находятся в системном кризисе, заявила сегодня на пресс-конференции временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.
Обновлено в 01:29
Авто
Начались продажи Renault Dokker Stepway в России
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено вчера в 06:59
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина: «Мне предлагали поехать на шоу „Орел и решка“»
В YouTube-шоу Дмитрия и Ирины Мир ведущая призналась, что была вынуждена отказаться от участия в еще одной известной программе.
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