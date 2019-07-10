Футбол

Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный весМатч ТВ вчера в 23:13

Церемония прошла на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» в присутствии десятков тысяч болельщиков. «Реал» оформил переход Азара из «Челси» в начале июня. Контракт бельгийца рассчитан до 30 июня 2024 года Читайте также: Азар обратился к фанатам «Реала»
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