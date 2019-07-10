Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный весМатч ТВ вчера в 23:13
Церемония прошла на домашнем стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу» в присутствии десятков тысяч болельщиков. «Реал» оформил переход Азара из «Челси» в начале июня. Контракт бельгийца рассчитан до 30 июня 2024 года Читайте также: Азар обратился к фанатам «Реала»
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Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
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Обновлено вчера в 21:14
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
«Тяжелее всего было доставать детей»: самарский спасатель — об операции на затонувшей «Булгарии»
Обновлено вчера в 23:00
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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
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Конкурсные задания формируются в общении с экспертами, у которых мы интересуемся, какие задачи можно доверить детям.
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В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретили юным музыкантам участвовать в детском конкурсе Евровидения в качестве представителя страны, если после 1 января 2014 года они выступали на территории России.
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Экономика
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Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
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Политика
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В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
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Путин посетит Екатеринбург 9 июля
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Умер актер фильма «Люди в черном»
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Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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