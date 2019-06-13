Футбол
Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера МбаппеГазета.Ru 15:30
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сегодня был официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала", сообщает Sport24. Во время церемонии болельщики хором скандировали, что хотят покупки французского нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. Видео было опубликовано в твиттере мадридского клуба.
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