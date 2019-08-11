Футбол

Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»РИА Новости 15:48

Кроме оскорблений в адрес Неймара, фанаты "ПСЖ" вывесили баннер с требованием об уходе бразильского форварда из клуба. Ранее Неймар заявил руководству парижан, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. По данным СМИ, игрок может продолжит карьеру в "Барселоне" или "Реале".
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Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»

РИА Новости15:48

Фанаты оскорбляли Неймара во время матча «ПСЖ» — «Ним»

Матч ТВ16:27

Фанаты оскорбляли Неймара во время матча «ПСЖ» — «Ним»

Sportbox.RU16:27

Неймар подвергся обструкции на матче «ПСЖ» с «Нимом»

Газета.Ru16:04

Болельщики «ПСЖ» оскорбляли Неймара на матче с «Нимом»

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«Неймар, проваливай». Фанаты «ПСЖ» вывесили баннеры против бразильца

Sports.ru15:34

"Неймар, уходи!" Фанаты "ПСЖ" обратились к бразильцу, оскорбив его

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