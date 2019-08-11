Кроме оскорблений в адрес Неймара, фанаты "ПСЖ" вывесили баннер с требованием об уходе бразильского форварда из клуба. Ранее Неймар заявил руководству парижан, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. По данным СМИ, игрок может продолжит карьеру в "Барселоне" или "Реале".

Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»

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