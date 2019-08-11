Футбол
Болельщики «ПСЖ» оскорбляют Неймара на матче с «Нимом»РИА Новости 15:48
Кроме оскорблений в адрес Неймара, фанаты "ПСЖ" вывесили баннер с требованием об уходе бразильского форварда из клуба. Ранее Неймар заявил руководству парижан, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно. По данным СМИ, игрок может продолжит карьеру в "Барселоне" или "Реале".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Политика
Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России
Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Теннис
Теннисист Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 17:27
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России
ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика
Discovery ретранслируют в суд
Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали скорое завершение испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Футбол
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Обновлено в 02:22
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Политика
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Наука
Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.
Обновлено 09 августа в 04:30
Футбол
ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Сочи»
ЦСКА снова потерял очки в домашнем матче и сейчас занимает второе место в таблице, сравнявшись по очкам с московским «Локомотивом», «Краснодаром» и «Арсеналом» — у них по 10 очков.
Обновлено в 14:39
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Политика
США проведут консультации с Францией и Германией по Донбассу
Представители США намерены провести консультации с дипломатами Франции и Германии по вопросу урегулирования на востоке Украины.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Воронежской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли два человека
По данным УМВД по Воронежской области, ДТП произошло около 20.00 в Павловском районе на 653-м километре автодороги М-4 "Дон".
Обновлено в 16:19