Футбол

Болельщики «Нанта» скандируют на площади имя Эмилиано СалыЧемпионат 15:26

Большая группа болельщиков «Нанта» собралась вместе, чтобы выразить поддержку бывшему нападающему команды Эмилиано Сале, который пропал во время перелёта в Уэльс. «Ты больше чем игрок, Эмилиано Сала», — говорится в «твиттере» «Нанта».
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Болельщики «Нанта» собрались в центре города и скандировали имя Эмилиано Салы. Видео

Спорт-Экспресс15:59

Болельщики «Нанта» скандируют на площади имя пропавшего футболиста

Газета.Ru15:58

Болельщики «Нанта» собираются в центре города и поют песни в честь Эмилиано Салы

Евро-футбол.ру13:47

Болельщики «Нанта» скандируют на площади имя Эмилиано Салы

Чемпионат15:26
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Происшествия

Двое нетрезвых американцев повредили распятие Иисуса Христа на Украине

Задержаны двое граждан США, которые частично разрушили распятие Иисуса Христа в украинском городе Умань.
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Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущей, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
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Авто

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Общество

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Обновлено в 19:09
Происшествия

СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира

Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля

В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
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Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено в 20:30
Наука

В костях человека найдены кровеносные сосуды

Немецкие специалисты из Университета Дуйсбурга - Эссена во время серии новых экспериментов доказали, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.
Обновлено в 08:03
Общество

Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга

Мир в среду, 23 января, отмечает день ручного письма, опрошенные РИА Новости в преддверии праздника эксперты посетовали, что письмо переходит в разряд увлечений, и предупредили об опасностях, которые могут подстерегать человека, переставшего писать от руки.
Обновлено в 19:34
Музыка

Новые песни ABBA выйдут до конца года

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
Обновлено в 06:56
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически измененных детей

Обновлено вчера в 21:10
Общество

Знаменитого тигра Амура из Приморья хотят поселить в клетку на Кубани

Тигр Амур из приморского сафари-парка, за чьей дружбой с козлом Тимуром, следили миллионы жителей России, может быть продан в НП "ПАРК ТИГРОВ" в станице Динской в Краснодарском крае.
Обновлено в 19:33
Авто

Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено в 06:48
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В России представлен флагманский смартфон Honor View 20

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Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance

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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 14:18
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Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

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Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

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В парижском бутике во время ремонта нашли картину XVII века

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Volvo отзывает более 200 000 автомобилей по всему миру

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Обновлено в 09:45
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В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855

В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.
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Происшествия

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Один из загоревшихся в Керченском проливе танкеров из-за санкций США не мог пройти в порт РФ, информирует Reuters.
Обновлено в 20:46
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Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что после заявления американского вице-президента Майка Пенса, Каракас пересмотрит свою политику в отношении Вашингтона.
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Экономика

«Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплит

Министерство экономического развития в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.
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Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Земли Луары, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Нант входит в восьмой по населению муниципальный район, по состоянию на 2013 год там проживало 908 815 человек. Вместе с аванпортом в устье Луары Сен-Назер Нант входит в регион Земли Луары. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
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