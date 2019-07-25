Футбол

Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’ЖьеЧемпионат 07:05

Сегодня, 25 июля, московское «Динамо» объявило о переходе нападающего Клинтона Н’Жье из «Марселя». В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».
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