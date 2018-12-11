Футбол

Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд в еврокубках
Soccer.ru
вчера в 14:34

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Болельщики «Локомотива» побили рекорд посещаемости выездных еврокубковых матчей московского клуба. Рекордный результат был установлен в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шальке". На фанатском секторе стадиона в Гельзенкирхене присутствуют 948 поклонников "железнодорожников".
Soccer.ruвчера в 14:34

Подробнее о событии

Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд посещаемости гостевых встреч в еврокубках

Матч ТВвчера в 15:19

Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд посещаемости гостевых встреч в еврокубках

Sportbox.RUвчера в 15:19

«Локомотив» поддержало в выездной игре с «Шальке» рекордное число фанатов

Спорт-Экспрессвчера в 15:12

Болельщики «Локомотива» установили клубный рекорд в еврокубках

Soccer.ruвчера в 14:34

Болельщики «Локомотива» побили рекорд посещаемости выездного еврокубкового матча

Чемпионатвчера в 14:16

Болельщики «Локомотива» установили еврокубковый рекорд клуба в матче с «Шальке»

Sport24.ruвчера в 15:13

«Локомотив» вышел на матч Лиги чемпионов через шахту. Так выглядит тоннель на стадионе «Шальке»

Sports.ruвчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ливерпуль" вышли из группы "С" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:25
Футбол

ЦСКА прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Обновлено в 01:25
Футбол

Смолов и Коноплянка обменялись футболками после матча

Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Вальверде: «Быстрый гол расслабил „Барселону“»

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался ничьей с "Тоттенхэмом" (1:1) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:58
Футбол

«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка

Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Валенсии" в матче девятого тура группового этапа Еврокубка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:41
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди.
Обновлено в 00:40
Футбол

Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Второй год подряд «Джентльменом года» становится футболист «Спартака». В прошлом году награду получил вратарь Артем Ребров.
Обновлено в 01:13
Футбол

Владан Милоевич: «Это был фантастический опыт для „Црвены Звезды“»

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после матча с "ПСЖ" (1:4) подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов.
Обновлено в 01:14
Футбол

Яя Туре и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и Олимпиакос расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт греческой команды.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Анри отчитал защитника «Монако» за незадвинутый стул

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем Лиги чемпионов с "Боруссией" отчитал защитника команды Бенуа Бадьяшиля.
Обновлено в 01:25
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 01:20
Футбол

Асенсио отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио отклонил предложение «Тоттенхэма».
Обновлено в 00:20
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено вчера в 13:26
ещё по теме
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное