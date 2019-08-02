Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июляРИА Новости вчера в 15:55
Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Крыховяк по итогам опроса набрал 49,1% голосов. Польский хавбек вышел в стартовом составе во всех четырех матчах в июле и отметился голевой передачей.
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Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
Обновлено 01 августа в 09:37
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Общество
Правила получения финского «шенгена» ужесточаются
С 1 сентября отменяется упрощенная процедура подачи документов на получение финской визы Министерство иностранных дел Финляндии сообщает, что «Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а также консульства в Петрозаводске и Мурманске начнут соблюдать общепринятую практику стран ЕС в отношении документов, необходимых для визовых заявлений».
Обновлено 01 августа в 09:08
Происшествия
38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне
Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
На Фиджи упал медицинский вертолет, погиб человек
Обновлено в 03:55
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
Российский голкипер Юрий Лодыгин перешел в "Газишехир Газиантеп", сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.
Обновлено в 02:15
Футбол
«Зенит» сыграет против «Краснодара» в лазурной форме
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Германии обнаружили партию кокаина на €1 млрд
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Авто
«Запорожец» за 20 миллионов рублей показали на видео
Блогеры YouTube-канала «ПриветТачка» опубликовали видео с необычным «Запорожцем», получившим среднемоторную компоновку, автоматические двери, силовую установку от Toyota, светодиодную оптику от Harley-Davidson и еще большой перечень улучшений.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти погибли три человека
Обновлено в 03:42
Происшествия
Под Владимиром из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома
Стена жилого дома обрушилась после хлопка газа в Вязниковском районе Владимирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:02
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Единоборства
Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»
Экс-чемпионка UFC в полулегком дивизионе Крис Сайборг извинилась перед президентом UFC Дэйной Уайтом за публикацию видео, в котором обвиняет его во лжи.
Обновлено в 02:47
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Барселона» сообщила, во сколько «Зениту» обошелся трансфер Малкома
Ранее сообщалось, что Малком будет получать в Зените 6,5 млн евро в год.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Культура
Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке
Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 01:00