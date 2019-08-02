Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июляРИА Новости 15:55
Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Крыховяк по итогам опроса набрал 49,1% голосов. Польский хавбек вышел в стартовом составе во всех четырех матчах в июле и отметился голевой передачей.
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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
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