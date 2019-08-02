Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июляРИА Новости 15:55

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Крыховяк по итогам опроса набрал 49,1% голосов. Польский хавбек вышел в стартовом составе во всех четырех матчах в июле и отметился голевой передачей.
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Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в июле по версии болельщиков

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Фанаты «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля

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Крыховяк назван лучшим игроком «Локомотива» в июле

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Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля

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Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля

Sports.ru15:31

Крыховяк – лучший игрок «Локомотива» в июле по версии болельщиков

Евро-футбол.ру15:26

Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в июле по версии болельщиков

Sportbox.RU16:17
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