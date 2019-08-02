Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июляРИА Новости вчера в 15:55

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Крыховяк по итогам опроса набрал 49,1% голосов. Польский хавбек вышел в стартовом составе во всех четырех матчах в июле и отметился голевой передачей.
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Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим футболистом июля

Чемпионатвчера в 22:02

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля

РИА Новостивчера в 15:55

Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в июле по версии болельщиков

Sportbox.RUвчера в 16:17

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Советский спортвчера в 16:03

Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в июле по версии болельщиков

Матч ТВвчера в 16:17

Крыховяк – лучший игрок «Локомотива» в июле по версии болельщиков

Евро-футбол.рувчера в 15:26

Фанаты «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля

Спорт-Экспрессвчера в 15:03
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Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
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Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
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Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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Армия и оружие

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