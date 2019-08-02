Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июляРИА Новости вчера в 15:55
Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба. Крыховяк по итогам опроса набрал 49,1% голосов. Польский хавбек вышел в стартовом составе во всех четырех матчах в июле и отметился голевой передачей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Общество
Посольство США призвало американцев не ходить в центр Москвы 3 августа
Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам в субботу, 3 августа, избегать районов российской столицы, где может состояться не согласованная властями акция протеста.
Обновлено вчера в 12:05
Музыка
Петербуржцы поделились огненными видео с концерта Rammstein
В субботу, 3 августа, петербуржцы поделились огненными видео с концерта Rammstein в Петербурге.
Обновлено в 02:54
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько зарабатывает Бузова
Стали известны данные о заработках российской певицы Ольги Бузовой.
Обновлено в 05:13
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Финансы
Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%
Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Кино
Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
Обновлено 01 августа в 09:46
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией
Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Космос
Космический аппарат LightSail 2 успешно демонстрирует полет
LightSail 2 стал космическим кораблем, использующим солнечное плавание для движения на околоземной орбите, первым небольшим космическим кораблем для демонстрации солнечного плавания и вторым в истории солнечным парусным кораблем для успешного полета после японского ИКАРОСА, который был запущен в 2010 году.
Обновлено 01 августа в 03:14
Армия и оружие
Шойгу объявил Армейские международные игры открытыми
Министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Самолет США провел разведку вблизи Черноморского побережья России
Самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку около берегов Крыма.
Обновлено в 05:28
Политика
В России отметят 100-летний юбилей театра имени Вахтангова
В указе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что в 2020-2021 годах в России будут проведены мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия государственного академического театра имени Вахтангова.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:33
Финансы
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,3%, хуже прогноза
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено вчера в 08:38