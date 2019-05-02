Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком апреляЧемпионат 06:32
Завершилось голосование среди болельщиков «Локомотива», в котором они выбирали лучшего футболиста в составе своей команды в апреле. Победу одержал Джефферсон Фарфан, за которого отдал голоса 9241 человек — или 72,4%. В апреле перуанец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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