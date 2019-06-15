Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим футболистом сезонаРИА Новости 10:41

Болельщики московского "Локомотива" признал полузащитника Антона Миранчука лучшим футболистом команды по итогам сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте "красно-зеленых". Миранчук получил 55,78% голосов болельщиков.

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Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Политика Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.

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