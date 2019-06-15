Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим футболистом сезонаРИА Новости 10:41
Болельщики московского "Локомотива" признал полузащитника Антона Миранчука лучшим футболистом команды по итогам сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте "красно-зеленых". Миранчук получил 55,78% голосов болельщиков.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики.
Обновлено в 10:14
Кино
Юрий Быков поблагодарил «Кинотавр» за поддержку российских режиссеров
Режиссер Юрий Быков привез на российский кинофестиваль "Кинотавр" в Сочи фильм "Сторож". Показ ленты прошел в субботу в Зимнем театре.
Обновлено в 12:16
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв
Обновлено в 12:15
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:48
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Интернет
Смартфоны OnePlus массово раскрывали данные пользователей чужакам
У смартфонов OnePlus была раскрыта масштабная уязвимость в системе безопасности, затронувшая множество пользователей.
Обновлено в 11:10
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание модели G-Class.
Обновлено в 06:26
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал дебош на рейсе Барселона — Москва
Ранее Gazeta.SPb рассказала о дебошире на рейсе Барселона — Москва.
Обновлено в 06:09
Общество
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Общество
«В отеле пахло плесенью и канализацией»: жена Антона Шипулина осталась недовольна отпуском в Турции
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12