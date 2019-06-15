Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим футболистом сезонаРИА Новости 10:41

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Болельщики московского "Локомотива" признал полузащитника Антона Миранчука лучшим футболистом команды по итогам сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте "красно-зеленых". Миранчук получил 55,78% голосов болельщиков.
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Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона

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Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона-2018/19

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