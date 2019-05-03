Футбол
Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля МессиВести.Ru 02:37
Футбольные фанаты английского "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Они остались недовольны действиями аргентинца в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.
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Болельщики «Ливерпуля» создали петицию и требуют дисквалифицировать Месси
Евро-футбол.рувчера в 14:45
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