Футбол
Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля МессиВести.Ru 02:37
Футбольные фанаты английского "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Они остались недовольны действиями аргентинца в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Болельщики «Ливерпуля» создали петицию и требуют дисквалифицировать Месси
Евро-футбол.рувчера в 14:45
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Происшествия
Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
Обновлено в 02:43
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Энергетика
Цена на нефть марки Brent рухнула до $71,28
Цена на нефть марки Brent подешевела до $71,28 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 09:11
Хоккей
ХК «Ак Барс» объявил об уходе капитана команды Свитова
Обновлено в 04:14
Футбол
УЕФА не стал наказывать сборную Украины за выступление Мораеса
Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА не стала наказывать сборную Украины за участие бразильца Жуниора Мораеса в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:16
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
На Сахалине сгорели шесть жилых домов
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Культура
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Готовность России к «военному обострению» оценили на Украине
Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия готова к "военному обострению" в Донбассе.
Обновлено в 01:25
Политика
На Украине рассказали, как деградировала экономика страны
Экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов заявил, что сейчас экономика Незалежной находится в ужасающем состоянии, более того, перспективы развития в ближайшем будущем у страны нет.
Обновлено в 01:46
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Общество
Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту
Обновлено вчера в 03:23
Футбол
Защитник «Фулхэма» в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»
Защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить место клубной прописки в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 01:22
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Наука
В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад
Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Автоспорт
Карлос Сайнс-младший: Если сравнивать с «Мерседесом» и «Феррари», нам нужно прибавлять во всем
Пилот Макларена Карлос Сайнс-младший перед домашним этапом чемпионата мира заявил о том, что машина британской команды требует улучшений.
Обновлено в 04:09
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
Обновлено в 02:45
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Футбол
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Как сообщает Sky Sports, Абрамович не говорил на эту тему с потенциальными покупателями, в том числе с богатейшим человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом, который хотел бы приобрести клуб.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В аварии под Калугой погиб ребенок, шесть человек пострадали
Калужские следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче им уголовного дела о массовом ДТП, в котором погиб ребенок.
Обновлено в 04:05