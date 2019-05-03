Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля МессиВести.Ru 02:37

Футбольные фанаты английского "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Они остались недовольны действиями аргентинца в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.
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Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Газета.Ru01:02

Болельщик «Ливерпуля» создал петицию с требованием дисквалифицировать Месси

Sport24.ru02:22

Болельщики «Ливерпуля» создали петицию против участия Месси в ответном матче Лиги чемпионов

Матч ТВ01:41

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Soccer.ru02:47

Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать Месси

Чемпионат00:19

Фанаты «Ливерпуля» подписали петицию против Месси

Sport.ru01:59

Болельщики «Ливерпуля» создали петицию и требуют дисквалифицировать Месси

Евро-футбол.рувчера в 14:45
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Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Обновлено в 04:08
Происшествия

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Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
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Культура

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

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Политика

Готовность России к «военному обострению» оценили на Украине

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Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено вчера в 09:09
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Защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон может сменить место клубной прописки в ближайшее трансферное окно.
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В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
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Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
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В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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Пилот Макларена Карлос Сайнс-младший перед домашним этапом чемпионата мира заявил о том, что машина британской команды требует улучшений.
Обновлено в 04:09
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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

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Как сообщает Sky Sports, Абрамович не говорил на эту тему с потенциальными покупателями, в том числе с богатейшим человеком Великобритании Джимом Рэтклиффом, который хотел бы приобрести клуб.
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