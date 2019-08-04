Футбол
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета 14:51
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Музыка
Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости
Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 12:44
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ
В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено в 13:35
Космос
Астероид размером с небоскреб движется на Землю
Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.
Обновлено вчера в 11:57
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Женская сборная России по волейболу завоевала олимпийскую лицензию и выступит на Играх в Токио.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США.
Обновлено в 12:05
Авто
Определен топ-5 самых быстрых кроссоверов на российском рынке
Эксперты портала Tarantas.News решили проанализировать время разгона до 100 км/ч у всех кроссоверов и внедорожников, представленных на российском рынке, и собрали пятерку самых быстрых из них.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Динамо» отказалось от идеи трансфера форварда «Интера» Барбозы
«Динамо» отказалось от идеи трансфера форварда «Интера» Барбозы Как сообщил журналист Иван Карпов, московское «Динамо» отказалось от идеи приглашения в клуб бразильского нападающего «Интера» Габриэла Барбозы.
Обновлено в 13:11
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке японского острова Хонсю у префектуры Фукусима, сообщили в Геологической службе США.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Власти Бразилии прагматически отнеслись к получению статуса ключевого союзника США
Обретение Бразилией статуса ключевого союзника США за пределам НАТО не имеет идеологической подоплеки и рассматривается властями южноамериканской республики с прагматической точки зрения.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Клубы топ-6 АПЛ теперь будут получать от продажи ТВ-прав больше аутсайдеров. Общий доход лиги – 4,35 млрд фунтов
Суммарный доход от продажи прав на трансляцию АПЛ за пределы Англии на период с 2019 по 2022 год вырос на 35 процентов и составляет 4,35 млрд фунтов.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром игры с «Динамо»
Пресс-служба "Спартака" показала, что осталось за кадром матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 14:51
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.
Обновлено в 14:32
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату президентских выборов
Оптимальной датой для выборов белорусского президента будет 30 августа 2020 года, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Обновлено в 13:59
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Таксист из Петербурга принял роды у клиентки
Мужчина, работающий таксистом, принял роды у пассажирки в присутствии ее подруги.
Обновлено в 16:21