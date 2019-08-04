Происшествия
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метроРоссийская газета 14:51
Перед началом матча за Суперкубок Англии, в котором "Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Ливерпуль", фанаты обеих команд устроили массовую драку в метро в Лондоне по дороге на "Уэмбли".
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Происшествия
Флаги приспустят в США в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить до заката 8 августа государственные флаги над Белым домом, а также над правительственными зданиями в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.
Обновлено в 13:13
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено в 14:03
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Общество
Гороскоп на 4 августа: дела пойдут удачно
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Более 250 выпускников военных ВУЗов и академий прибыли в войска ЦВО
В войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыли более 250 выпускников военных высших учебных заведений (ВУЗ), видовых академий, а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).
Обновлено в 16:17
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Единоборства
Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе
Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 06:16
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Теннис
Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне
Десятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог взять второй титул в сезоне, уступив австралийцу Нику Кириосу в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
Обновлено в 16:54
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Обновлено в 10:36
Технологии
Видят ли животные изображение на экране телевизора?
Часто собаки и кошки как будто бы следят за тем, что происходит на экране телевизора или монитора компьютера.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
На севере Ирака ликвидировали группу террористов
Бойцы антитеррористического подразделения Ирака в ходе спецоперации десантировались на западе Хувейджи в провинции Киркук и ликвидировали группу террористов, а также обнаружили склад с поясами смертников и взрывными устройствами, сообщается в коммюнике службы безопасности Ирака.
Обновлено в 07:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 11:17
Гаджеты
Завтра Fossil представит несколько новых моделей умных часов
Обновлено в 15:51
Происшествия
В Каире 16 человек погибли, 21 ранен при взрыве кислородного баллона
Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения при взрыве кислородного баллона в Каире, заявил официальный представитель минздрава Египта.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес
Пьяный Михаил Ефремов устроил дебош в центре Москвы
Недавно же Михаила заметили пьяным в центре Москвы, где он спорил с сотрудниками полиции.
Обновлено в 11:00
Авто
Названы самые быстрые автомобили марки Mazda
Эксперты составили рейтинг самых быстрых автомобилей японской марки Mazda. Первое место указанного рейтинга досталось Mazda RX-7.
Обновлено в 06:55